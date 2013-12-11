Кличко считает, что сегодня будут провокации на Евромайдане

Об этом он сказал на митинге на Евромайдане.

Кличко отметил: «Я уверен в том, что сегодня также будут провокации, будут делать все, чтобы вытеснить нас, но нас гораздо больше».

И также он добавил, что «и всех украинцев из Украины не вытеснить».

Кличко также отметил: «Мы сделаем все, чтобы кучка людей, которая на сегодняшний день думает, что она приватизировала власть и что она может сделать все, ушла».