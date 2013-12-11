Оппозиция заявляет, что Янукович закрыл путь к компромиссам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Янукович закрыл путь к любым компромиссам”, - подчеркнул он.

По убеждению Кличко, применение силы со стороны власти свидетельствует, что она не хочет диалога. “То, что применялись сила сегодня ночью, свидетельствует о нежелании Януковича идти на диалог”, - заметил он.

По его мнению, в таких условиях смена правительства ничего не даст и нужно полное изменение власти.

Потому, по убеждению Кличко, единственным путем является давление на власть для объявления досрочных выборов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана ”мероприятиями по благоустройству территории”, которые проводились ночью для удобства граждан.

В ночь с 29 на 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 людей были задержаны милицией, 35 избитых участников акции обратились за помощью к медикам. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полмиллиона людей. Аналогичная акция прошла в Киеве и 8 декабря.