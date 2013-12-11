Кравчук считает, что если расколоть страну, то Соглашение с ЕС будет уже не нужным

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Кравчук подчеркнул, что применять силу к мирным митингующим нельзя. В то же время, нужно уважать и тех людей, которые живут или работают на заблокированных митингующими улицах.

Отвечая на вопрос о том, какие возможны дальнейшие шаги властей и развитие событий, Кравчук отметил, что, в частности, власти могли бы предложить, что в рабочие дни митингующие собираются только на Майдане, а в выходные дни могли бы использовать и прилегающие к Майдану улицы.

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«Я считаю, что можно договориться и нужно договориться, а властям сказать твердо: они не будут некогда никого избивать, потому что если расчищаете улицу, вы же не бьете. А тот, кто защищает баррикаду, приходит и бьет. Это уже плохо... Я против этого, нельзя этого делать. Мы будем расширять эскалацию, мы будем нагнетать ненависть друг к другу. У нас одна Украина, ее нужно беречь. Мы доведем до того, что раскол пойдет по всем швам, трещинам. Тогда, простите, я не хотел бы драматизировать, но может и подписывать никакого Соглашения об ассоциации не нужно уже будет?», - сказал Кравчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часу ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По состоянию на 10.30 Внутренние войска и бойцы «Беркута» отошли с Майдана Незалежности.

Протестующие на Майдане Незалежности приступили к восстановлению баррикад по периметру центральной площади столицы Украины, разобранных несколькими часами ранее бойцами спецподразделений МВД.

Сотни людей колют лед и засыпают этой ледяной крошкой скамейки и другие деревянные конструкции, которые опять выставлены на подходах к Майдану. «Мы восстанавливаем то, что смогла разобрать милиция. Сломали одну баррикаду - мы поставим новую. Сегодня мы победили и намерены стоять до конца», - сказал корреспонденту УНИАН один из участников Майдана.