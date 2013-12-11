МВД на круглом столе должно разъяснить свои действия на Майдане - Кравчук

Бывший Президент Украины Леонид Кравчук заверяет, что круглый стол между властью и оппозицией сегодня состоится, и в рамках его работы нужно найти ответ на вопрос, или сегодня ночью в Киеве произошла «расчистка Майдана», или «расчистка улиц».

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

При этом Кравчук отметил, что его лично информировали, что ночью происходила «расчистка улиц, прилегающих к Майдану».

«Сегодня в 14 часов на заседании круглого стола мы попросим, кто там будет - или министр, или заместитель министра МВД, и тех людей попросим, которые были на Майдане, точно определить - это была расчистка улиц, прилегающих к Майдану, или это была расчистка Майдана», - сказал он.

Также экс-президент добавил, что по его информации, сегодня на Майдане «не были применены никакие мероприятия силы».

«Напротив, сказали, что Майдан остается неприкосновенным, а улицы, прилегающие и все остальное, должны быть расчищены для того, чтобы люди могли ездить и ходить», - отметил Кравчук и добавил, что это официальная версия.

Кроме того, на вопрос, кто от оппозиции и власти уже подтвердил свое участие в круглом столе, Кравчук отметил: «Духовные лица будут. Власть, насколько мне известно, будет. От Майдана кто-то будет. От общественных организаций кто-то будет».

«Относительно оппозиции я просто не могу сказать. К ним обратились. Вчера по просьбе нашей Леонид Даниилович (Кучма — УНИАН) встречался с некоторыми лидерами оппозиции. Что договорились, как договорились...», - отметил Кравчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью силы спецподразделений МВД окружили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а утром предприняли попытку штурма здания КГГА, которое протестующие используют в качестве места для ночевки.

МВД назвало штурм Майдана ”мероприятиями по благоустройству территории”, которые проводились ночью для удобства граждан.

Когда киевляне начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов к «правительственному кварталу».

Сейчас участники Майдана занялись восстановлением баррикад по периметру центральной площади столицы Украины, разобранных несколькими часами ранее бойцами спецподразделений МВД.

«Мы восстанавливаем то, что смогла разобрать милиция. Сломали одну баррикаду - мы поставим новую. Сегодня мы победили и намерены стоять до конца», - сказал один из участников Майдана.