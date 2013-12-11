Нардепу от оппозиции во время штурма разбили голову (фото)

Врачи скорой оказали Ильенко первую медицинскую помощь. О тяжести полученной травмы речь пока не идет, пишет Радио Свобода.

Очевидцы ночных событий в Киеве и некоторые депутаты , в частности в социальных сетях писали , что «Беркут» применял слезоточивый газ, когда снимал баррикады митингующих.

Правоохранители заявляют о десяти пострадавших своих бойцов во время разборки баррикад в Киеве. Со стороны митингующих тоже есть пострадавшие, сколько точно неизвестно.