Нардепу от оппозиции во время штурма разбили голову (фото)
08:24, 11 декабря 2013Политика
10179 0
Народный депутат от «Свободы» Андрей Ильенко пострадал о время расчистки баррикад в Киеве. Ему разбили голову.
Врачи скорой оказали Ильенко первую медицинскую помощь
Врачи скорой оказали Ильенко первую медицинскую помощь. О тяжести полученной травмы речь пока не идет, пишет Радио Свобода.
Очевидцы ночных событий в Киеве и некоторые депутаты , в частности в социальных сетях писали , что «Беркут» применял слезоточивый газ, когда снимал баррикады митингующих.
Правоохранители заявляют о десяти пострадавших своих бойцов во время разборки баррикад в Киеве. Со стороны митингующих тоже есть пострадавшие, сколько точно неизвестно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter