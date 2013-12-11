Подъезды в центр Киева заблокированы

Сегодня утром подъезды к центральной части Киева, где на Майдане Независимости продолжается противостояние между спецназом и митингующими, заблокированы коммунальной техникой и ГАИ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, въезд транспортных средств запрещен из Владимирского узвоза, Парковой аллеи и других улиц. Также жителям и гостям столицы невозможно добраться в центр Киева на метро: сегодня утром пресс-служба Киевского метрополитена распространила информацию, что ”в связи с проведением массовых мероприятий станции ”Майдан Незалежности” и ”Крещатик” закрыты для входа и выхода пассажиров и работают как пересадочные из линии на линию». Двумя днями раньше столичная милиция пять раз распространяла информацию о закрытии (до шести часов - УНИАН) центральных станций метро - ”Крещатик”, «МАйдан Незалежности”, ”Театральная” из-за сообщений об их якобы минировании.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 1 часа ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм. Противостояние длится до сих пор.

В МВД действия правоохранителей называют мероприятиями для обеспечения благоприятных условий коммунальным службам в наведении благоустройства.

В то же время из сцены Евромайдана зачитали закон Украины, которым запрещается выполнение решений суда после 22.00. В частности, по закону, выполнение судебных решений запрещено в ночное время, если оно не началось до 22.00 и не связано с угрозой для здоровья и жизни других людей.

Напомним, судебный исполнитель зачитала постановление Печерского райсуда о проведении мероприятий по делу относительно блокирования тротуаров, дорог, путем размещения на них разных предметов 11 декабря около 1.00 ночи.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон Евромайдана, а США выразили «свое отвращение относительно решения украинской власти отреагировать на мирный протест на киевском Майдане использованием спецназовцов, бульдозеров и дубинок, а не уважением к демократическим правам и человеческому достоинству».