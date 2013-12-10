Внутренние войска Украины опровергли сообщения, что военные на Майдане плохо питаются
23:06, 10 декабря 2013Политика
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Командование внутренних войск МВД Украины опровергло информацию о том, что военные, которые несут службу по охране общественного порядка во время массовых акций протеста в Киеве, плохо питаются.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВВ МВД.
Такая информация ранее появилась в некоторых СМИ.
"Военнослужащие внутренних войск в период несения службы обеспечены суточным трехразовым горячим питанием, которое предусмотрено соответствующими нормами принадлежности питания военнослужащих, утвержденных Постановлениями Кабинета Министров Украины. А военнослужащие, которые длительное время находятся на службе по охране общественного порядка, снабжены дополнительными видами питания с учетом погодных условий", - говорится в сообщении.
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