Внутренние войска Украины опровергли сообщения, что военные на Майдане плохо питаются

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВВ МВД.

Такая информация ранее появилась в некоторых СМИ.

"Военнослужащие внутренних войск в период несения службы обеспечены суточным трехразовым горячим питанием, которое предусмотрено соответствующими нормами принадлежности питания военнослужащих, утвержденных Постановлениями Кабинета Министров Украины. А военнослужащие, которые длительное время находятся на службе по охране общественного порядка, снабжены дополнительными видами питания с учетом погодных условий", - говорится в сообщении.