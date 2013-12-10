Эмоции не выдерживают: Янукович объяснил причину конфликтных ситуаций на митингах

Об этом он заявил во время встречи с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, посвященной обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.

Янукович сообщил, что имел разговор с высокопоставленным должностным лицом из США и спросил его, какой была бы реакция, если бы был заблокирован баррикадами Белый дом. "Он сказал: во-первых, мы бы этого не допустили, а во-вторых: если бы это, не дай Бог, произошло, через минуты эта блокада была бы снята. Это недопустимо ни в одной стране мира - такие действия. И призывы к революции, смене власти, конституционного строя - это все несет угрозы национальной безопасности. Это также недопустимо", - заявил Президент.

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Он сказал: "Считаю, что это мои единомышленники, большинство которых пришли на мирные акции. Они имели полное право выйти, выразить свою точку зрения".

В то же время, провокации, которые произошли во время акций, и "все, что произошло потом, все правонарушения", - это произошло потому, что "эмоции не выдерживают", убежден Янукович.

"Ну и, как правило, когда есть большое скопление людей, всегда возникают подобные случаи. Досадные случаи. Пусть это будет для нас всех урок. Я не сторонник того, чтобы жестко, условно говоря, реагировать или сажать людей. Виновны и с одной, и с другой стороны", - сказал Янукович.

Телетрансляцию записи встречи осуществляет Первый национальный канал.