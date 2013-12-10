Яценюк: "Карманные" круглые столы неприемлемы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он отметил, что в переговорах относительно политического кризиса в Украине обязательно должны принимать участие европейские партнеры, а какие-либо «карманные круглые столы являются неприемлемыми».

“В рамках решения этого политического кризиса нам нужно будет принять публичное решение о формировании технического правительства, подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, решение о возобновлении переговоров и получении кредита от МВФ и принятии ряда актов законодательства, которые сделают невозможной узурпацию власти”, - сказал Яценюк.

Он также отметил, что от нынешнего Президента никаких уступок нет.

Также Яценюк призвал украинцев приходить на Майдан.

Как сообщал УНИАН, сегодня на круглый стол, инициированный экс-Президентом Леонидом Кравчуком, прибыли сначала только представители власти. Позже прибыли глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и несколько человек, которые заявили, что являются представителями Майдана.

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что оппозицию не приглашали на этот круглый стол.

Сегодня стало известно, что круглый стол с участием представителей власти и оппозиции проведут в среду, 11 декабря, в 14.00.