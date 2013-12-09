К палаткам на углу Институтской и Крепостного подходят люди с Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент там находится около полтысячи митингующих, и люди продолжают приходить.

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Как сообщал УНИАН, три палатки митингующих на перекрестке Крепостного переулка и ул. Институтской заблокированы несколькими сотнями бойцов внутренних войск в шлемах и со щитами.