И-раз, и-раз, и раз!: Опубликовано видео, как бойцы ВВ оттеснили митингующих от Кабмина

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в центр Киева начали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон.

Затем около тысячи бойцов Внутренних войск и спецподразделения «Беркут» вытеснили протестующих из палаточного городка, расположенного на улице Грушевского со стороны Европейской площади.

Перед тем милиция перекрыла автобусами улицу Грушевского практически от Европейской площади до Арсенальной площади.