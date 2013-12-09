И-раз, и-раз, и раз!: Опубликовано видео, как бойцы ВВ оттеснили митингующих от Кабмина
19:26, 09 декабря 2013Политика
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Оттеснение произошло почти без конфликтов, хотя немногочисленные митингующие и пытались остановить движение солдат
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в центр Киева начали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон.
Затем около тысячи бойцов Внутренних войск и спецподразделения «Беркут» вытеснили протестующих из палаточного городка, расположенного на улице Грушевского со стороны Европейской площади.
Перед тем милиция перекрыла автобусами улицу Грушевского практически от Европейской площади до Арсенальной площади.
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