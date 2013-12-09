Генпрокурор призывает митингующих не испытывать терпение власти

Соответствующее обращение размещено на официальном сайте ГПУ.

“Сегодня уличные акции переросли в нескрываемую агрессию и препятствование работе органов государственной власти. Невзирая на решения судов о запрещении блокирования Верховной Рады, Администрации Президента, Кабинета министров, Киевской городской государственной администрации, правительственного квартала и других учреждений, митингующие фактически парализовали работу этих органов и перекрыли транспортные коммуникации», - заявил Пшонка.

«Это не просто административные нарушения, это - грубые нарушения закона, предусматривающие суровую уголовную ответственность. Если кому-то кажется, что такими действиями в стране можно внедрить анархию и беззаконие, то – оставьте свои иллюзии – в государстве есть власть, в государстве действует закон. Безответственные призывы организаторов акций свидетельствуют о тотальном пренебрежении к законам и непрестанном желании реализовать свои политические амбиции любой ценой”, - говорится в обращении.

Пшонка также отметил, что отдельные политики, призывая людей к противоправным действиям, думают, что смогут избежать ответственности, прячась за депутатские мандаты и заручаясь поддержкой некоторых международных институтов.

“Такого не будет. За невыполнение решений судов и пренебрежение к законам и Конституции Украины - виновные будут отвечать. Я еще раз обращаюсь ко всем, кто причастен к массовым беспорядкам – не испытывайте терпение власти, не провоцируйте органы правопорядка, освободите помещения и разблокируйте транспортные коммуникации. Это законные требования”, - заявил Пшонка.