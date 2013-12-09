Многотысячная колонна митингующих отправилась с Майдана к АП
17:00, 09 декабря 2013Политика
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Колонна митингующих отправилась с Майдана Незалежности по улице Институтской через улицу Шелковичную на улицу Лютеранскую - к Администрации Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, в колонне несколько тысяч человек.
Как сообщал УНИАН, только что лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил, что милиция оттесняет митингующих с блок-постов на Грушевского, Лютеранской и Банковой.
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