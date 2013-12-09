Многотысячная колонна митингующих отправилась с Майдана к АП

Как передает корреспондент УНИАН, в колонне несколько тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, только что лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил, что милиция оттесняет митингующих с блок-постов на Грушевского, Лютеранской и Банковой.