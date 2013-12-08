Сторонники "Свободы" отправились пикетировать Дом правительства

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас колонна в количестве около 300 человек, держа государственные флаги и флаги ВО “Свобода”, двинулась по улице Грушевского к зданию правительства.

Как сообщал УНИАН, сторонники евроинтеграции еще 2 декабря заблокировали здание Кабмина, требуя отставки правительства из приостановки ассоциации с ЕС.

Сегодня утром протестующие покинули территорию возле Кабинета министров, очевидно, в связи с намерением принять участие в Народном вече.

Между тем Кабмин усиленно охраняется правоохранителями, в том числе его вход остается заблокирован милицейскими автобусами.