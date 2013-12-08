Сторонники "Свободы" отправились пикетировать Дом правительства
14:21, 08 декабря 2013Политика
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Сторонники ВО “Свобода” отправились с Майдана Незалежности пикетировать здание Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас колонна в количестве около 300 человек, держа государственные флаги и флаги ВО “Свобода”, двинулась по улице Грушевского к зданию правительства.
Как сообщал УНИАН, сторонники евроинтеграции еще 2 декабря заблокировали здание Кабмина, требуя отставки правительства из приостановки ассоциации с ЕС.
Сегодня утром протестующие покинули территорию возле Кабинета министров, очевидно, в связи с намерением принять участие в Народном вече.
Между тем Кабмин усиленно охраняется правоохранителями, в том числе его вход остается заблокирован милицейскими автобусами.
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