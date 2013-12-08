Тимошенко призвала участников Евромайдана не вести переговоров с властью

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Тимошенко.

«В эти дни Евромайданы Украины и мира собрали лучших сыновей и дочерей нашей страны. Судьбоносный выбор между диктатурой и Европой, который осуществляется именно сейчас на всех майданах, находится в ваших руках. Только все украинское общество вместе с оппозицией имеет шанс изменить порочный ход украинской истории, который заложил Янукович», - заметила Тимошенко.

Она призвала граждан не сдаваться и не садиться за стол переговоров «с бандой, у которой руки по локти в крови наших детей, а оффшорные счета ломятся от ваших денег».

По мнению Тимошенко, существуют три аксиомы, которые граждане и оппозиция должны учесть при утверждении своих планов.

«Первая аксиома. Янукович никогда уже не подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, потому что он считает, что вступление в европейское демократическое сообщество несовместимо с его пожизненной властью, и здесь ни при чем экономические проблемы, на которые он ссылается.», - считает экс-премьер.

По ее словам, в связи с этим нельзя верить Януковичу «о его европейскости, и убедить мировое демократическое сообщество не верить в это также. Но общими силами душить украинскую диктатуру еще в колыбели, пока она не стала взрослой».

«Вторая аксиома. Все четыре года своего президентства Янукович проводил ”реформы” (в кавычках), которые четко спланированы на узурпацию власти и всех экономических ресурсов страны. Он рождал и укреплял свою клановую Семью, ликвидировал честные выборы, правосудие и справедливость», - заметила Тимошенко и добавила, что по этим причинам нельзя вести с ним переговоры.

По ее убеждению, «Януковича может остановить только непреодолимая сила украинского народа. Он понимает только один язык – язык мирной и уверенной силы, и только так с ним нужно разговаривать! Его нужно именно сейчас мирно и законно отстранять от власти».

Кроме того, Тимошенко считает, что для сохранения власти и «коррумпированно нажитого состояния Янукович не остановится не перед каким насилием. Он не собирается отдавать власть, даже если в Украине не останется ни одного человека, который будет его поддерживать. Он будет ее удерживать кровью, репрессиями, фальшивыми выборами, подкупом всем, что находится в его аморальном арсенале. Поэтому единственный шанс его устранить раз и навсегда есть сейчас, когда на майданы вышли миллионы людей».

Тимошенко убеждена, что сейчас цель граждан и оппозиции заключается в досрочном устранении от власти Януковича.