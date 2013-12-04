К черкасским студентам на Евромайдане присоединились матери

Как передает корреспондент УНИАН, вместе со студентами на Евромайдан вышли их матери с лозунгами «Защитим детей - мамы», «Почему дети отвечают за поступки «Беркута» ?».

Студенты скандировали «Ганьба!», «Вместе и до конца!».

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Общественный порядок на митинге обеспечивали около 20 милиционеров, охранявших по периметру площадь, как они сами отметили, «от возможных провокаций».

И хотя правоохранители призывают студентов не надевать маски на лицо, много молодежи были в масках, поскольку опасаются репрессий от руководства вузов.

После митинга на Театральной площади студенты колонной двинулись на Соборную площадь под стены Черкасской облгосадминистрации. Здесь уже собралось более 500 митингующих , как студентов , так и пожилых людей .Студенты развернули лозунг: «Студент, включи сознание ! Бастуют по ЕС».

Во время митинга участники акции собирали средства для поездки черкасской молодежи на киевский Евромайдан.

Между тем вход в Черкасскую облгосадминистрацию охраняют около 15 милиционеров.