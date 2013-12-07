Кличко назвал условия диалога с властью

Об этом заявил лидер фракции УДАР Виталий Кличко.

"Первое требование - освобождение незаконно задержанных 14 активистов Майдана", - цитирует политика пресс-служба его партии.

"Второе - наказание людей, виновных в избиении мирных демонстрантов и журналистов", - отметил Кличко.

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"Третье - отставка министра внутренних дел Виталия Захарченко и правительства Азарова. Только после этого мы будем обсуждать дальнейшие шаги выхода из этого политического кризиса", - пообещал он.

Лидер УДАРа привел в пример Латвию, где после несчастного случая в торговом центре все правительство добровольно ушло в отставку, взяв на себя политическую ответственность за трагедию.

"Вместо этого правительство Азарова, которое привело к политическому и экономическому кризису в стране, даже не допускает возможности своей отставки", - сказал Кличко.