Через несколько недель правительство ждут кадровые изменения - премьер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.

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«Что касается изменений в составе правительства. Вы знаете, этот процесс обусловлен, прежде всего, анализом социально-экономической ситуации, анализом работы наших министров в плане реализации Программы активизации экономики (для нас сейчас главное эта программа), в плане стабилизации работы промышленности. И там, где анализ покажет необходимость усиления этой работы, по тем направлениям такие решения будут приняты», - заявил Азаров.

Он добавил, что это может занять несколько ближайших недель.