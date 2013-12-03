Азаров обещает кадровые изменения в правительстве и требует разблокировать здание Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе своего выступления в Верховной Раде.

«Я могу одно гарантировать народным депутатам, что я сделаю жесткие выводы из того, что произошло... В правительстве будут проведены решительные кадровые перемены", - сказал глава правительства.

Он также требует срочно разблокировать здание правительства.

“В этом зале я категорически требую: все, кто причастен к принятию абсолютно противоправных решений по блокированию здания правительства, немедленно это прекратить. Вы обязательно будете нести ответственность... В ваших рядах есть юристы, есть специалисты, они прекрасно понимают, что ваши действия нарушают не только Конституцию Украины, не только законы, но и прямо нарушают Уголовный кодекс”, - заявил Азаров.

Он отметил, что правительство открыто для мирного диалога.

“Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю откровенно – у нас сил достаточно... Мы опираемся на подавляющее большинство в Украине”, - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада провалила голосование об отставке правительства Азарова. "За" проголосовали лишь 186 депутатов.