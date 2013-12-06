Судебное заседание по делу ЕЭСУ перенесено на 27 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Во время судебного заседания представители гособвинения, ссылаясь на невозможность продолжения суда в отсутствие подсудимого, предложили перенести слушание.

В свою очередь сторона защиты в который раз выставила перед судом требование рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела в отношении ЕЭСУ в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления. Защитники подчеркнули, что Тимошенко подавала в суд соответствующее заявление с просьбой рассматривать это ходатайство в ее отсутствие.

По словам защитников, дело ЕЭСУ уже было закрыто Генеральной прокуратурой и правомерность его закрытия подтверждал Верховный суд Украины 11 ноября 2005 года.

Защитник Сергей Власенко подчеркнул, что Тимошенко не может быть субъектом этого преступления, поскольку на время, которого касаются обвинения, она не была должностным лицом ЕЭСУ, а, по закону, к ответственности по этой статьей могут привлекаться только должностные лица.

«У суда есть все основания именно на этой стадии судебного процесса рассмотреть это ходатайство (ходатайство о закрытии дела ЕЭСУ – УНИАН)», - подчеркнул защитник Власенко.

Он отметил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Тимошенко.

Власенко также попросил Садовского вынести отдельное решение по действиям спецподразделения «Грифон», который, по словам Власенко, «не обеспечивает порядок в суде». Защитник сказал, что неизвестные облили его зеленкой в помещении суда, а работники «Грифона» не пытались активно им противодействовать.

Защитник Александр Плахотнюк также подчеркнул недопустимость того, что в помещении суда неизвестные совершают нападение на защитника. Он призвал открыть уголовное производство по этому факту.

В свою очередь Андрей Кожемякин, выступая на судебном заседании, обратился к лидерам демократических стран с призывом «перейти к решительным действиям относительно режима Януковича». В частности, он попросил ввести санкции в отношении должностных лиц «режима Януковича» и наложить арест на их незаконно приобретенные имущество и средства.

«В судебном заседании объявляется перерыв до 27 декабря 10.00», - сказал Садовский.

Судья отметил, что позиция суда остается неизменной и ходатайство защиты Тимошенко о закрытии уголовного дела ЕЭСУ будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса с участием самой подсудимой.

Решение Садовского сторонники Тимошенко встретили скандированиям: «Позор!» и «Юле – свободу!». Такими же возгласами сторонники проводили из зала судебных заседаний представителей гособвинения.

Судебное заседание продолжалось около 35 минут.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед началом заседания по делу ЕЭСУ в помещении суда Власенко двое неизвестных облили зеленкой. По сведениям «Батькивщины», они задержаны.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело. По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.