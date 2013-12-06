Тимошенко отказалась ехать в суд - ГПтС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пенитенциарной службы.

"Во время общения с руководителем колонии И.Колпащиковим, осуждена Ю.Тимошенко сообщила, что в автомобиль конвоя проследовать не собирается", - сказано в сообщении.

Также в ГПтС заявили, что на многочисленные приглашения выйти из комнаты и все же выехать на заседание суда Тимошенко не реагировала.

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"Ей в очередной раз было разъяснено, что на судебное заседание ее вызывает суд и это является законным требованием. Однако осужденная свою позицию не изменила и продолжила игнорировать приглашение начальника колонии И.Колпащикова пройти в автомобиль", - сообщает ведомство.

Об отказе Юлии Тимошенко поехать в суд составлен соответствующий акт.

Напомним, сегодня в Харькове должно состояться очередное заседание по делу ЕЭСУ. Заседание Киевского районного суда Харькова в помещении областного апелляционного суда на площади Руднева, 36, начнется в 10.00. Председательствующий судья - Константин Садовский.

Тимошенко обвиняют «в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн ​​грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Заседание суда по данному делу переносятся с апреля 2012 года из-за отсутствия, учитывая прохождения стационарного лечения, Тимошенко на заседаниях.

Также, по данным оппозиционных политиков, на данный момент Юлия Тимошенко продолжает объявленую 25 ноября бессрочную голодовку.