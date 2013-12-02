Дочь Тимошенко просит мир бороться за освобождение ее матери из тюрьмы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге перед харьковской больницей после посещения своей матери.

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«Я как дочь хочу обратиться к украинскому, европейскому, демократическому сообществу и поблагодарить за поддержку моей матери. Я тоже призываю демократическое общество не оставлять ее в тюрьме в качестве заложницы режима и продолжить следить за ее судьбой и продолжать бороться за ее освобождение», - сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что экс - премьер также призывает демократический мир «не давать времени и шанса Януковичу сейчас построить свою диктатуру, и поддержать оппозиционные силы именно сейчас».