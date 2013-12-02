Дочь Тимошенко просит мир бороться за освобождение ее матери из тюрьмы

22:24, 02 декабря 2013
Политика
4907 0

Дочь экс - премьер - министра Украины Юлии Тимошенко Евгения Тимошенко призывает демократический мир не оставлять ее маму в тюрьме и продолжать борьбу за ее освобождение.

Донька екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія відповідає на запитання журналістів біля Харківської лікарні «Укрзалізниці»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге перед харьковской больницей после посещения своей матери.

По теме: СМИ: В больницу Тимошенко приехали два автобуса с милицией, еще 60 милиционеров пришли пешком

«Я как дочь хочу обратиться к украинскому, европейскому, демократическому сообществу и поблагодарить за поддержку моей матери. Я тоже призываю демократическое общество не оставлять ее в тюрьме в качестве заложницы режима и продолжить следить за ее судьбой и продолжать бороться за ее освобождение», - сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что экс - премьер также призывает демократический мир «не давать времени и шанса Януковичу сейчас построить свою диктатуру, и поддержать оппозиционные силы именно сейчас».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter