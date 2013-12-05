ЦИК снял с выборов 45 кандидатов на 94 округе

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Согласно информации, всего на Киевщине с начала избирательной кампании имели желание баллотироваться 85 кандидатов в народные депутаты.

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Именно из-за такого количества кандидатов, согласно постановлению ЦИК от 28 ноября 2013 года, сумма расходов на изготовление избирательной документации для 5 округов была увеличена до 935 840 грн.

В частности, отменили регистрацию: полного однофамильца защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко (1991 года рождения), полный однофамилец кандидата от ВО "Батькивщина" Виктора Романюка и однофамильца кандидата от ВО "Свобода" Юрия Левченко - самовыдвиженца Евгения Левченко.

Сейчас по 94 избирательному округу будет баллотироваться 39 кандидатов в народные депутаты.

В результате уменьшения количества кандидатов в народные депутаты на повторных выборах 15 декабря размеры бюллетеня в 94 округе будут составлять не 200 мм х 1000 мм, а 200 мм х 900 мм.

До сих пор больше всего кандидатов в народные депутаты - 33 человека - отказались баллотироваться на выборах в Верховную Раду 2012 года по №90 избирательном округе с центром в городе Белая Церковь.