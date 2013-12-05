ВАСУ обязал ЦИК отменить регистрацию Романюка кандидатом в 94-м округе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня вечером приняла коллегия судей ВАСУ.

“Коллегия судей ВАСУ, заслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, пришла к выводу обязать ЦИК отменить регистрацию гражданина Романюка Виктора кандидатом в народные депутаты на повторных выборах, которые состоятся 15 декабря в избирательном округе № 94... Определение Высшего административного суда вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит”, - сказано в решении суда.

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Как отмечается в мотивировочной части постановления ВАСУ, Романюк отсутствовал на территории Украины с 2008 года по настоящее время - в целом 270 суток - на момент подачи документов на регистрацию кандидатом в народные депутаты, что является препятствием, согласно действующему законодательству, чтобы быть зарегистрированным кандидатом, поскольку законодательство не предусматривает препятствий в регистрации лица на выборную должность в случае его отсутствия 180 суток в год.

Кроме того, суд обращает внимание, что наличие регистрации лица по тому или иному адресу на территории Украины еще не свидетельствует о фактическом проживании лица на территории Украины.

Также суд в своем постановлении отметил, что ЦИК, согласно действующему законодательству, должна была принять меры по установлению факта проживания или непроживания Романюка на протяжении последних 5 лет на территории Украины, что является свидетельством бездействия комиссии.

В то же время суд пришел к выводу, что истец - гражданин Владимир Шпакович, хотя и не является субъектом избирательного процесса на ОИК №94, но он, как любой гражданин Украины, не лишен права обжаловать действия или бездействие должностных лиц или органов государственной власти.

После объявления постановления суда представители и сторонники Романюка выкрикивали “Ганьба!”, “Все на Майдан!”.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Киевский окружной апелляционный суд принял решение об отмене регистрации Романюка кандидатом в народные депутаты в 94-м избирательном округе. Суд принял такое решение по иску гражданина Шпаковича.

В партии «Батькивщина» расценивают это решение суда как политически мотивированное, принятое с целью снять с гонки наиболее рейтингового кандидата.

Романюк был выдвинут «Батькивщиной» как единый кандидат от оппозиции в 94-м округе в Киевской области. На выборах 2012 года он уже победил в этом округе, однако ЦИК не смогла установить официальные результаты выборов.