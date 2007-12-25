Янукович и Богатырева без комментариев ушли с политсовета ПР

Так удачное назначение, или нет?

Нардеп от Партии регионов Раиса Богатырева покинула заседание президиума политсовета Партии регионов. Она отказались от любых комментариев относительно сегодняшнего заседания политсовета Партии регионов, сообщает Обком. Лидер Партии регионов Виктор Янукович покинул заседание президиума политсовета Партии регионов. Он тоже отказался давать какие-либо комментарии относительно сегодняшнего заседания. Напомним, на сегодняшнем заседании политсовета обсуждался состав оппозиционного правительства и назначения Р. Богатыревой на должность секретаря СНБО.

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