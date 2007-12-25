Регионалы утвердили состав оппозиционного правительства (список)

Президиум Партии регионов утвердил состав оппозиционного правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Украины Михаил ПАПИЕВ.

Он отметил, что состав оппозиционного правительства останется таким же, как проанонсированный.

По его словам, заседание президиума Партии регионов продолжается.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря было создано оппозиционное правительство во главе с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Министром финансов избран Николай АЗАРОВ, министром экономики – Ирина АКИМОВА, министром обороны – Александр КУЗЬМУК, министром внутренних дел – Николай ДЖИГА, министром топлива и энергетики – Юрий БОЙКО, министром угольной промышленности – Сергей ТУЛУБ, министром транспорта и связи – Василий КОЗАК, министром труда и социальной политики – Михаил ПАПИЕВ, министром образования и науки – Дмитрий ТАБАЧНИК, министром иностранных дел – Константин ГРИЩЕНКО, министром юстиции – Александр ЛАВРИНОВИЧ, министром охраны окружающей среды – Анатолий ТОЛСТОУХОВ, министром сельского хозяйства – Виктор СЛАУТА, министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – Александр ПОПОВ, министром по делам молодежи и семьи – Виктор КОРЖ, министром промышленности и предпринимательства – Анатолий КИНАХ, министром по вопросам чрезвычайных ситуаций – Нестор ШУФРИЧ, министром строительства и регионального развития – Владимир ЯЦУБА.

Председателем Нацбанка стал Сергей ЛЁВОЧКИН, председателем Государственной налоговой администрации – Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

Для остальных участников оппозиции сохранены вакансии председателя СБУ, Государственной таможенной службы, министра культуры.

Оппозиционное правительство также создало свою пресс-службу, которую возглавил пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА Денис ИВАНЕСКО.