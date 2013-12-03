Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак утверждает, что предложил оппозиции свой вариант решения политического кризиса.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ТСН.

По его словам, он гарантировал возможность организовать в ВР круглый стол.

«Участники этого стола - это оппозиционные фракции Верховной Рады, некоторые общественные организации, которые пригласили людей на Майдан, представители большинства власти», - пояснил спикер парламента.

На вопрос, смогут политические силы уже завтра сесть за стол переговоров, Рыбак заверил: «Я хочу этого. Надеюсь, что, может быть, завтра что-то уже получится. Я очень жду этого».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР рассматривала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины». На заседании парламента присутствовали все члены Кабмина во главе с премьером Азаровым.

Но в Верховной Раде не хватило голосов для принятия решения об отставке правительства. «За» проголосовали 186 народных депутатов из 338 , зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, правительство получило иммунитет до февраля. Следующую попытку отставки правительств , по всем правилам регламента, можно повторить только на следующей парламентской сессии.