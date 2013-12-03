Рыбак утверждает, что предложил оппозиции свой &#8203;&#8203;вариант выхода из политического кризиса

21:36, 03 декабря 2013
Политика
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Спикер парламента предлагал создание круглого стола.

Рыбак пытается найти выход из политического кризиса

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак утверждает, что предложил оппозиции свой вариант решения политического кризиса.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ТСН.

По его словам, он гарантировал возможность организовать в ВР круглый стол.

«Участники этого стола - это оппозиционные фракции Верховной Рады, некоторые общественные организации, которые пригласили людей на Майдан, представители большинства власти», - пояснил спикер парламента.

На вопрос, смогут политические силы уже завтра сесть за стол переговоров, Рыбак заверил: «Я хочу этого. Надеюсь, что, может быть, завтра что-то уже получится. Я очень жду этого».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР рассматривала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины». На заседании парламента присутствовали все члены Кабмина во главе с премьером Азаровым.

Но в Верховной Раде не хватило голосов для принятия решения об отставке правительства. «За» проголосовали 186 народных депутатов из 338 , зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, правительство получило иммунитет до февраля. Следующую попытку отставки правительств , по всем правилам регламента, можно повторить только на следующей парламентской сессии.

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