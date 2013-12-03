Власть «засядет в окопах», а оппозиция будет пытаться удержать Майдан - Карасев

Для власти на сегодняшний день важной будет тактика – “все по своим окопам”, а оппозиция вместо этого будет пытаться держать Майдан в мобилизованном состоянии.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Вадим Карасев.

Он отметил, что сегодняшние события засвидетельствовали, что власть свела противостояние с оппозицией к ничьей. “Нокдаун, в который ей послала оппозиция и многотысячный Майдан в воскресенье так и не стал капитуляцией. Власть выстояла, пришла в себя, организовалась, подавила потенциальный бунт в своих рядах и почти единогласно не проголосовала за отставку Азарова, понимая, что отставка Азарова была бы первой серьезной победой оппозиции и Майдана. Оппозиция и дальше развивала бы успех, и инициатива окончательно перешла бы к ее протестующим на майданах людей. Поэтому власть сделала все, чтобы не довести дело до отставки”, - сказал Карасев.

“Для власти сегодня важна, очевидно, тактика – все по своим окопам: власть защищает себя властными возможностями и ресурсами, и будет ожидать президентских выборов 2015 года. Протестуют люди, пусть протестуют. Имеют право. Все другое работает в штатном режиме. Правительство на месте, АП – на месте, ВР работает, Президент работает. А что оппозиции? Ожидать 2015 года? Но Майдан не хочет ожидать, и он не может стоять целый год. Идти на штурм и подвергаться критике в радикализме? Тоже возникает вопрос. Поэтому, очевидно, оппозиции сейчас что нужно – она будет пытаться держать Майдан в мобилизованном состоянии. Для этого Майдан нужно водить куда-то – на Кабмин, на АП, на блокирование каких-то учреждений. Во-вторых, постоянно расшатывать лодку власти. Но это тоже тактика, которая не означает автоматического успеха. Поэтому возникает патовая ситуация: Майдан и оппозиция не могут победить власть, а власть не может сегодня победить и раздавить ее. Никто не проигрывает, но никто и не выигрывает пока еще”, - отметил политолог.

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В то же время он отметил, что на этом фоне – власти, которая не проиграла, и оппозиции, которая не проиграла, - начинает проигрывать страна и ее экономика. Здесь, по его мнению, решающее слово должна сказать третья сила – авторитетные люди, которые создавали украинскую государственность.