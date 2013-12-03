После провала голосования за отставку правительства Украину ждет затяжное противостояние - Фесенко

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прогнозирует, что после провального голосования в парламенте за отставку правительства Украину ожидает затяжное противостояние.

Такое мнение политолог высказал в комментарии УНИАН.

"После сегодняшнего дня решить вопрос можно путем переговоров. Но к ним не готовы ни власть, ни оппозиция, а поэтому нужно привлекать международные организации. Есть и другой вариант - силовой. Но если ситуация будет развиваться так, то это очень и очень опасно для власти и для всех. Сейчас могу сказать, что нас будет ожидать очень длительное противостояние", - сказал Фесенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не смогла отправить правительство в отставку: «за» проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Инициаторами соответствующего постановления были лидеры оппозиционных фракций. После этого они призвали участников акции протеста блокировать Администрацию Президента до выполнения их требования - отправить правительство в отставку.