Reuters: Франция пригласила Кличко обсудить ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус сообщил радиостанции RFI, что отправил лидеру парламентской партии "Удар" Виталию Кличко послание, сообщив о готовности встретиться с украинским политиком, сообщает Reuters.

Министр также отметил, что президент Франции Франсуа Олланд встречался с Януковичем в ходе саммита в Вильнюсе на прошлой неделе.

"Не наше дело вмешиваться во внутренние дела, но до этого мы общались с Януковичем, и мне кажется нормальным встретиться и с господином Кличко, раз уж госпожа (Юлия) Тимошенко остаётся за решёткой", - сказал глава МИД Франции Лоран Фабиус.

Как сообщал УНИАН, массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС, которую планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве акции протеста по всей стране усилились.

1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона людей. Акции протеста продолжаются. На данный момент митингующие в центре столицы обносят Майдан колючей проволокой.