Майдан обносят колючей проволокой

Как передает корреспондент УНИАН, со слов одного из активистов, таким образом они намерены предотвратить попытки провокаций со стороны «Беркута» и провокаторов, связанные с возможными решениями Верховной Рады сегодня.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

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В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Митингующие, которые пришли в центр Киева, в считанные минуты очистили Майдан Незалежности от установленных милицией ограждений.

В Киеве участники акции протеста против действий власти за ночь с 1 на 2 декабря возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады. Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки и железные щиты.

Все подходы к Майдану со стороны Крещатика, улиц Институтской, Городецкого, Европейской площади перекрыты баррикадами. Для людей, которые выходят из метро, сделали проходы.

Напомним, 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются. Оппозиция потребовала рассмотреть в ВР вопрос об отставке Кабинета министров Украины. Сейчас в парламенте ожидают прибытия членов правительства.