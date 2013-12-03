Рабочая группа между Украиной и Еврокомиссией начнет работу в декабре - министр

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в эфире «5 канала».

«Мы проговорили, по крайней мере, три основных направления, по которым будем работать с нашими коллегами. И я рассчитываю на то, что уже в этом году, а именно в декабре, мы определимся с наработками окончательной дорожной карты», - рассказал он.

По словам министра, эта дорожная карта и должна дать ответы на те вопросы, которые повлияли на решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации. При этом он еще раз подчеркнул, что Украина от евроинтеграции не отказывалась.

В то же время Эдуард Ставицкий отметил, что к подписанию Соглашения не была готова не только Украина, но и европейские страны: «Хочу объяснить на примере энергетического блока, за который я несу ответственность непосредственно: те события, которые произошли за последние три недели, также повлияли на принятие решения правительством».

Кроме того, как пояснил глава Министерства энергетики и угольной промышленности, накануне Вильнюсского саммита Словакия поставила Украине ряд условий для возможности диверсификации газового импорта через ее территорию с 1 января 2014 года.

Есть вопросы и относительно заявления Болгарии, которая тоже является страной-членом Евросоюза, о начале строительства Южного потока - газопровода в обход Украины. По словам Эдуарда Ставицкого, в экономическом измерении убытки государственного бюджета могут составить 2 млрд. долларов или около 16 млрд. гривен ежегодно. «А это как минимум четвертая часть поступлений в Пенсионный фонд. Можем ли мы на это пойти? Действительно нет», - заявил он.

Эдуард Ставицкий также считает, что европейцы видят в Украине привлекательный рынок и используют нашу страну для достижения своих целей. «А мы, в первую очередь, как украинцы, должны отстаивать украинскую точку зрения, а не прозападную или провосточную. Мы должны выйти на ту позицию, которая бы устроила в первую очередь наше государство», - резюмировал он.