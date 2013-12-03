Протестующие назвали основные требования - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом Горшенина среди участников митинга на Майдане Независимости в г.Киеве.

Так, при ответе на вопрос «Почему Вы сейчас на Майдане, и против чего Вы протестуете?», 55,9% опрошенных заявило, что выступают за отставку Президента и правительства, 27,9% - за подписание соглашения об Ассоциации с ЕС, 18% - за право на достойную жизнь в нормальной стране, 11,7% - для защиты своих детей (против силовых действий).

Далее идут – это мой гражданский долг (8,1%), за будущее наших детей (4,5%) и поддерживаю оппозицию (0,9%). Затруднились с ответом 0,9% опрошенных.

При этом половина опрошенных (50,5%) на Майдане проживает в г.Киеве. Далее, по мере убывания, следуют Львовская область – 11,7% респондентов, Киевская – 9,9%, Черкасская – 5,4%, Ивано-Франковская – 4,5% и Хмельницкая – 3,6%. Доля представителей других областей, среди опрошенных, составила менее 3%.

Эксперты Института Горшенина отмечают, что полученные данные показывают радикализацию протеста, и, несмотря на сильные проевропейские настроения, акценты смещаются к политическим требованиям.

Уличный опрос «Украина сегодня» был проведен Институтом Горшенина 2 декабря 2013 г. среди участников митинга на Майдане Независимости в г.Киеве. Всего методом случайного отбора было опрошено 538 человек.