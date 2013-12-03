Европарламент на следующей неделе может рассмотреть резолюцию по Украине

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила Иоанна Беккер - советник депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского, который инициировал дискуссию в ЕП на тему ситуации в Украине.

По словам Беккер, Сариуш-Вольский, который является заместителем председателя крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП), подготовил проект резолюции по ситуации в Украине, который еще будет обсуждаться с коллегами и представителями других политических сил.

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Сариуш-Вольский предлагает ЕП выразить "возмущение" в связи с неподписанием Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе и заявить о поддержке европейских устремлений украинцев.

Кроме этого, он призывает Европарламент организовать специальную миссию типа действовавшей в Украине в 2004 году во время Помаранчевой революции. Ее задачей должно стать проведение переговоров относительно "мирного ответа на требования украинского общества и гарантирования честных и справедливых парламентарных и президентских выборов".

Беккер отметила, что дискуссия состоится, если заявку депутата поддержат лидеры главных политических сил и глава Европарламента на заседании в четверг, 5 декабря.

"Пока не известно, будет ли она, но, скорее всего, будет", - сказала собеседник агентства.

Она отметила, что дискуссия на тему Украины может состояться в следующую среду или в четверг, 11 или 12 декабря.

"Такие дискуссии на тему иностранных дел проходят в среду, а голосование - в четверг. Хотя, возможно, что дискуссия состоится в четверг", - сказала Беккер.

"Решение должна принять конференция лидеров политических сил Европарламента и глава ЕС на встрече в четверг утром", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС, которую планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве акции протеста по всей стране усилились.

1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона людей. Акции протеста продолжаются.