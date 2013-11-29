В ЕНП говорят, что "вопрос Тимошенко" остается условием ассоциации ЕС с Украиной

Об этом он заявил сегодня после встречи лидеров Восточного партнерства, которую проводит ЕНП в Вильнюсе, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, решение вопроса осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко остается необходимым условием подписания Евросоюзом Соглашения об ассоциации с Украиной.

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"Двери ЕС для Украины остаются открытыми, а критерии, необходимые для подписания соглашения об ассоциации с ЕС, неизменными. Это касается и дела Тимошенко. Мы не можем делать исключений для наших восточных партнеров в том, что касается избирательного правосудия, верховенства права и прав человека", — сказал Сариуш-Вольский.

Напомним, на этом саммите в Вильнюсе планировалось подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Одним из условий Евросоюза для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной было требование освободить Тимошенко и отправить ее на лечение за границу.

В четверг член мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс заявил в Вильнюсе, что на сегодня подписание соглашения об ассоциации уже не связано с решением вопроса об освобождении Тимошенко.

21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.