Расмуссен призвал все стороны конфликта в Украине воздержаться от насилия
23:48, 01 декабря 2013Политика
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Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает все стороны в Украине воздержаться от насилия, а украинские власти - соблюдать свободу слова и собраний.
Генсек НАТО призывает все стороны в Украине воздержаться от насилия, а власти - соблюдать свободу собраний
Об этом говорится в заявлении генсека альянса, распространенном в воскресенье.
«Я призываю все стороны во что бы то ни стало воздержаться от насилия и использования силы. Я призываю Украину как действующего председателя ОБСЕ полностью выполнять ее международные обязательства и соблюдать свободу слова и собраний», - заявил Расмуссен. Он отметил, что «многие украинцы в Киеве продолжают выражать решительную поддержку более близких отношений страны с ЕС».
«Демократичное выражение взглядов - это повсеместное право народа», - сказал генсек альянса, отметив при этом, что «насилие и применение силы не являются путем разрешения политических противоречий в демократическом сообществе».
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