Расмуссен призвал все стороны конфликта в Украине воздержаться от насилия

Об этом говорится в заявлении генсека альянса, распространенном в воскресенье.

«Я призываю все стороны во что бы то ни стало воздержаться от насилия и использования силы. Я призываю Украину как действующего председателя ОБСЕ полностью выполнять ее международные обязательства и соблюдать свободу слова и собраний», - заявил Расмуссен. Он отметил, что «многие украинцы в Киеве продолжают выражать решительную поддержку более близких отношений страны с ЕС».

«Демократичное выражение взглядов - это повсеместное право народа», - сказал генсек альянса, отметив при этом, что «насилие и применение силы не являются путем разрешения политических противоречий в демократическом сообществе».