Виновные в превышении полномочий во время стычки с митингующими будут наказаны - министр

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в интервью «5 каналу».

«Мы разберемся в ситуации, и те люди, которые превысили полномочия, будут наказаны», - заявил министр.

По его мнению, исполнители, которые получили определенные приказы, просто перегнули палку, за что они и понесут свое наказание.

«Вы увидели выступления руководителей нашего государства, прежде всего Президента, который высказался очень жестко относительно исполнителей. Работает комиссия в Правительстве и каждый из министров выскажет свое мнение не только как министр, но и как гражданин», - подчеркнул Эдуард Ставицкий.

«Хочу заявить от себя лично, как от гражданина - действительно, те вещи, которые мы увидели в СМИ, не соответствуют демократическим принципам общества. Поэтому убежден, что мы сделаем такие выводы, которые позволят разобраться в ситуации», - добавил министр.