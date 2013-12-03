Возле трибуны ВР произошло столкновение между Турчиновым и Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло тогда, когда лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк объявлял информацию о “титушках”.

В частности, Яценюк заявил, что «регионалы» завели в ВР 200 «титушек», и они находятся возле сессионного зала.