Возле трибуны ВР произошло столкновение между Турчиновым и Ляшко

10:41, 03 декабря 2013
Политика
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Возле трибуны в сессионном зале Верховной Рады Украины произошло столкновение между внефракционным народным депутатом Олегом Ляшко и народным депутатом от “Батькивщины” Александром Турчиновым.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло тогда, когда лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк объявлял информацию о “титушках”.

В частности, Яценюк заявил, что «регионалы» завели в ВР 200 «титушек», и они находятся возле сессионного зала.

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