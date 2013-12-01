Во Львове на митинг вышли более 40 тысяч человек (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие, среди которых преобладает молодежь, а также много мужчин и женщин с детьми, держат большое количество государственных флагов Украины и красно-черных флагов, а также плакаты с надписями: «Лента за лентою – набої подавай»; «Банду геть!»; «На Київ!».

Состоялся экуменический молебен всех христианских церквей. Во время проповедей священники поблагодарили, что люди вышли на Майдан защищать судьбу Украины и призвали каждое утро и каждый вечер на Евромайдане во Львове проводить молебны за украинской народ, за детей и судьбу Украины.

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В завершение молитвы присутствующие на Евромайдане спели «Многая Лита» украинскому народу.

Вече на Евромайдане продолжается, движение транспорта в центре города остановлено, к месту проведения акции продолжают прибывать участники из районов области. Перед собравшимися выступают общественные деятели и львовяне. Участие в народном вече также принимают депутаты Львовского областного совета. Партийная символика отсутствует.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на сессионном заседании Львовский облсовет поддержал проект резолюции Народного вече в Киеве, которая объявляет мобилизацию оппозиционных сил, подготовку к общенациональной забастовке и требует отставки Президента Украины Виктора Януковича и перевыборов Верховной Рады.

Данная резолюция содержит также требование ликвидировать «антинародное спецподразделение «Беркут», уволить из органов внутренних дел без права восстановления в должности и привлечь к ответственности руководство подразделения и всех бойцов, которые принимали участие в избиении людей в Киеве на Майдане Незалежности.