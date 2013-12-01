Милиция призывает митингующих освободить КГГА и Дом профсоюзов

Об этом УНИАН сообщили в ОСО Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

“Сейчас милиция ведет переговоры с митингующими о добровольном освобождении помещений Киевской городской администрации и Федерации профсоюзов”, - сообщили в ОСО, отметив, что если люди не согласятся, то милиция будет действовать в соответствии с нормами действующего законодательства и также будет действовать в случае повторения или совершения провокационных действий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, участники акции гражданского протеста в центре Киева захватили здание Киевской городской государственной администрации, а также здание Федерации профсоюзов, сообщили участники протеста и лидер оппозиционной партии «Свобода» Олег Тягнибок.

«Мы украинцы - уже в Киевсовете, потому что этот Киевсовет был незаконно занят бандитами. Пока здесь кричат, там начинает формироваться законная киевская власть», - сказал Тягнибок.

Он также объявил митингующим о том, что штаб гражданской акции протеста отныне будет располагаться в здании Федерации профсоюзов на Майдане Незалежности.