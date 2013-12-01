Студентов, принимающих участие в акциях, у Табачника "берут на карандаш" - источник

Об этом УНИАН сообщили несколько источников в самом университете. По данным источников, руководство обязало вести учет студентов, которые принимают участие в массовых акциях протеста, цель сбора данных не сообщается.

Как сообщал УНИАН, с 21 ноября по всей Украине продолжаются акции протеста граждан, возмущенных отказом правительства подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. К участию в акциях присоединились студенты крупнейших вузов Украины.