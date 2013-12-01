Люди на Майдане находились законно - Пшонка

Как сообщает пресс-служба ГПУ, об этом заявил Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка на совещании с участием Министра внутренних дел, Председателя Службы безопасности, заместителей Генерального прокурора и руководителей отдельных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Украины.

По словам Виктора Пшонки, мирные акции не могут иметь такого окончания, как произошло на Майдане утром 30 ноября.

«Люди на Майдане находились законно. Это их конституционное право, и задача правоохранительных органов заключалась в первую очередь в том, чтобы обеспечить реализацию этого права», - сказал он.

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Генеральный прокурор подчеркнул , что каждая минута тех событий будет тщательно расследовано.

«Если произошли столкновения, есть пострадавшие - значит, был нарушен Закон. И в первую очередь я требую расследования правомерности применения спецсредств сотрудниками правоохранительных органов и проверки информации милиции по провокационным действий отдельных групп людей, которые были за спинами мирных граждан», - отметил Виктор Пшонка.

Также Генеральный прокурор Украины сообщил, что следственные действия начались 30 ноября.

«Уже возбуждены уголовные производства по фактам событий, которые привели к силовому противостоянию людей на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября. Действиям всех участников будет дана правовая оценка, и будут установлены все люди, которые пострадали в результате столкновений», - сказал Пшонка.

Между тем, после разгона Евромайдана Беркутом продолжается новая массовая акция протеста.