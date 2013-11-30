Инна Богословская выходит из Партии регионов

Народный депутат Инна Богословская после силового разгона Евромайдана заявила о выходе из фракции и Партии регионов. Другой народный депутат из фракции Партии регионов Виктор Бондарь допускает, что еще часть депутатов могут выйти из парламентской фракции ПР. Об этом сегодня он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Политик объяснил, что это будет реакция на нечеловеческие действия беркутовцев и провал Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Меня возмутили бессмысленные и недемократические действия силовиков, которые разогнали столичный Евромайдан. Есть также вопрос к неподписанию Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС”, - отметил Бондарь.

По его словам, в настоящее время среди группы депутатов от фракции Партии регионов продолжаются консультации.

“Многие из депутатов еще колеблются и оглядываются. Не у всех есть желание оставаться во фракции партии власти, где так относятся к людям. Да, подставили Президента и сделали из Украины Африку. Однако та же Африка в некоторых моментах лучше развивается”, - заявил депутат.

Бондарь добавил, что к понедельнику-вторнику будет известно количество нардепов, которые покинут ряды Партии регионов.

В то же время, Богословская после силового разгона Евромайдана заявила о выходе из фракции и Партии регионов.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе депутата.

"Я выхожу из Партии регионов и из состава фракции Партии регионов в парламенте", - процитировала пресс-служба заявление Богословской.

По ее словам, в Украине начали реализацию сценария по развалу страны на части.

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"Ни у кого не должно быть сомнений, что в Украине начал реализовываться план по разделению суверенного и единого государства Украина на несколько частей", - заявила она.

"Понимает ли это Янукович, обеспокоенный своей властью, - не известно, но такой план начал реализовываться под вывеской Януковича руками опричников Путина в Украине", - утверждает политик.

Она призвала активизироваться жителей Юга и Востока страны.

"Центр и Запад все равно отбросят страх и массово будут отстаивать себя и собственную страну. Уверена, что на Юге и Востоке среди молодежи абсолютное большинство хотят европейских ценностей, а значит, и их родители поддержат своих детей", - добавила она.

Она предлагает сформулировать предложения, приемлемые для Януковича.

"Предложить Януковичу вариант, который может уберечь Украину от кровопролития и сохранить Януковича, членов его семьи и ближайшего окружения от отплаты", - предложила она.

Таким вариантом она видит "немедленно обратиться к ЕС о созыве внеочередного саммита Украина-ЕС для подписания Соглашения об ассоциации, подписать соглашение и подать в отставку".

Депутат призвала создать новое большинство в парламенте и сделать Верховную Раду политическим центром Украины.

Также она требует от нового большинства обратиться к Рыбаку с требованием организовать работу парламента.

"Если он не согласен или не в силах - он должен подать в отставку, народ Украины будет ему благодарен", - заявила Богословская.