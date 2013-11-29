Янукович: Украина осталась с серьезными финансово-экономическими проблемами наедине

От наших европейских партнеров нужны решительные шаги навстречу Украине в вопросе разработки и реализации программы финансово-экономической помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время выступления на пленарном заседании Саммита инициативы «Восточное партнерство» в Вильнюсе. (Напомним, сегодня в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС – УНИАН.)

По словам Януковича, «европейский выбор для нас остается стратегическим направлением дальнейшего цивилизационного развития Украинского государства, укрепления его места и роли в современном конкурентном мире. Для Украины Соглашение об ассоциации является детальным планом всеобъемлющей модернизации в соответствии с европейскими ценностями и стандартами».

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Он отметил, что «за последний период нами достигнут ощутимый прогресс на пути необходимых реформ. Мы настроены настойчиво продолжать эту работу. Вынужденная пауза в процессе заключения Соглашения не означает прекращения крайне нужных Украине евроинтеграционных реформ».

Как заявил Президент, «к сожалению, в последнее время Украина оказалась наедине с серьезными финансово-экономическими проблемами. Поэтому уже сегодня мы нуждаемся от наших европейских партнеров в решительных шагах навстречу Украине в вопросе разработки и реализации программы финансово-экономической помощи с использованием всех имеющихся механизмов и ресурсов как институтов, так и государств - членов ЕС».