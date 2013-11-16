Европейская интеграция - стратегический выбор, но его нельзя сделать любой ценой - Олейник

Проевропейский курс имеет стратегическое значение для Украины, и понимание этого европейскими политиками поможет нашему государству быстрее интегрироваться в европейское сообщество.

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Владимир Олейник, комментируя высказывания президента Польши о возможности выполнения Украиной части требований Евросоюза в процессе ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Евроинтеграционный курс для Украины имеет стратегическое значение. Евроинтеграция для нашей страны - это не краткосрочная конъюнктура. Это путь, на основе которого наша страна будет внедрять европейские современные стандарты, достигать конкурентоспособности экономики, верховенства права и, как следствие, повышение качества жизни граждан. На протяжении всего периода независимости шла напряженная работа по необратимости интеграции Украины в европейское и мировое экономическое и политическое пространство. За это время был принят целый ряд законов, которые сегодня действуют в Украине и четко определяют ее евроинтеграционный курс. В частности, это законы Украины «О национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики». А также постановления Верховной Рады, где зафиксирован приоритет евроинтеграции, которые принимались конституционным большинством голосов», - сказал парламентарий.

«Исходя из этого, мы уверены, что альтернативы европейской интеграции не существует. Однако мы не можем не обращать внимания на негативные последствия для экономики Украины, к которым приведет начало работы зоны свободной торговли с ЕС. По сути, это будет означать резкое сокращение доходов таможни, а на фоне закрытия границ с Россией негативный эффект этого решения будет только возрастать. Я рад, что президент Коморовский положительно оценил возможность «паузы» в европейской интеграции, когда для этого появятся более благоприятные экономические предпосылки», - отметил он.

По его мнению, в этой ситуации Украина должна исходить исключительно из национальных интересов. «И поэтому мы не можем допустить резкого сокращения доходов бюджета. Нам нужно понимание, из каких источников мы можем рассчитывать на компенсации потерь от открытия рынка для европейских товаров и сокращение торгово-экономических отношений с Россией. Без этого решение о «паузе» в европейской интеграции выглядит как неизбежное. Поэтому мы возлагаем надежду на мудрость и ответственность европейских политиков, которые с пониманием отнесутся к нашей позиции. Другого выбора мы пока не имеем. Европейская интеграция остается для нас стратегическим выбором. Но этот выбор мы не можем сделать любой ценой», - подытожил Владимир Олейник.