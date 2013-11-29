В Киево-Могилянской академии началась внеочередная проверка

Президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей Квит сообщил о внеочередной проверке учебного заведения Государственной инспекцией учебных заведений.

На своей странице в Facebook он написал: “Сейчас в Национальном университете ”Киево-Могилянская академия” работает внеочередная проверка из Государственной инспекции учебных заведений, которая явилась без предупреждения. Это комплексная проверка, которая интересуется не только учебным процессом, но разной документацией».

Однако Квит отметил, что ситуация в университете ожидаемая и управляемая: “Дорогие друзья! В известной степени, это штатная контролируемая ситуация. Мы были готовы к этому. Поэтому сейчас нет необходимости покидать Майдан. О развитии событий будем сообщать”.

Напомним, Национальный университет ”Киево-Могилянская академия” в числе первых объявил забастовку в связи с распоряжением Кабмина о приостановке подготовки к заключению Украины Соглашения об ассоциации с ЕС. Студенты этого учебного заведения массово вышли на Майдан Незалежности в столице с протестом, впоследствии к ним присоединились другие университеты.

Сегодня, 29 ноября, Украина не подписала на саммите в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с ЕС.