Арбузов отрицает разворот во внешней политике Украины

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявляет, что Украина продолжает держать курс на Европу, и «никакого разворота не произошло», несмотря на решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арбузов заявил на бизнес-форуме в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

"Курс на Европу мы по-прежнему держим. Никакого разворота не произошло. Украинцам нужна Европа. Европейский путь для нас - это единственный путь", - сказал Арбузов, уйдя при этом от четкого ответа на вопрос, когда Украина будет готова подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Я убежден, что это исторический момент для нашей страны. Никто не говорил, что евроинтеграция будет легким процессом. Но мы будем бороться за наше право, и воплощать решение (о евроинтеграции - УНИАН), которое мы приняли", - отметил Арбузов. Это заявление политики и представители бизнеса шести стран "Восточного партнерства" встретили аплодисментами.