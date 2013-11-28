Сегодня начинается саммит "Восточное партнерство" в Вильнюсе

В Вильнюсе сегодня начинается двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство".

Как передает корреспондент УНИАН, в саммите примут участие все лидеры стран "Восточного партнерства", в том числе ожидается участие Президента Украины Виктора Януковича. Беларусь, против высшего руководства которой действуют санкции ЕС, будет представлять министр иностранных дел.

В Вильнюс сегодня прибывают президенты Азербаджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Грузии Георгий Маргелашвили, премьер-министр Молдовы Юрий Лянке и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Европейский Союз будут представлять президент Европейского совета Герман ван Ромпей, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европарламента Мартин Шульц, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, комиссары ЕС - по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле и торговли Карл де Гухт.

Ожидается участие большей части лидеров 28 стран-членов Евросоюза.

На саммите Грузия и Молдова планируют подписать соглашения об ассоциации с ЕС. Азербаджан должен подписать Соглашение об упрощенном оформлении виз в ЕС.

Участники саммита планируют принять Вильнюсскую декларацию с призывом к постсоветским странам Восточной Европы и Закавказья к более широким демократическим и экономическим реформам, а также с призывом к России уважать выбор этих стран в интересах европейской интеграции.