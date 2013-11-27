В Черкассах коммунисты митинговали за проведение Таможенного референдума
30 митингующих течение получаса призывали всех поддержать идею проведения референдума с возможностью выбора присоединения к ЕС или ТС.
В Черкассах сторонники Компартии провели митинг под зданием Черкасского горисполкома, требуя провести референдум относительно присоединения Украины к Таможенному союзу или Европейскому Союзу.
Как передает корреспондент УНИАН, около 30 сторонников КПУ принесли красные флаги, привезли на тележке динамики и в течение получаса призывали провести референдум. После этого участники пикета разошлись.
Мероприятие проходило в рамках всеукраинского пикета «Таможенный союз - залог стабильности и развития Украины», организованного Коммунистической партией Украины.
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Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины издал распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 28-29 ноября с.г. в Вильнюсе. В тот же вечер по всей Украине начались стихийные митинги против остановки процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации. Протестные акции поддержали оппозиционные партии.