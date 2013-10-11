Министр юстиции назвала коммунистов спамерами

Министр юстиции Украины Елена Лукаш называет спамом документы с подписями, поданные в Центральную избирательную комиссию по референдуму, который инициировала Коммунистическая партия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лукаш сказала во время Национального круглого стола по вопросам европейской интеграции.

Она подчеркнула, что является сторонником закона о референдуме.

По ее словам, “любой украинец любит референдумы”. В тоже время министр подчеркнула, что инициатива КПУ в действительности не поддерживается миллионами граждан.

По ее словам, “речь не идет о миллионах граждан, которые якобы хотят референдума”.

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Лукаш подчеркнула, что из несколько тысяч документов, которые были переданы в ЦИК после проверки подписей “оказалось, что 843 человека в реестре избирателей вообще нет, 1677 данных совпали с данными реестра частично и из них было 4 умерших, а 40 человек, которые подписались за референдум, не достигли 18 лет”.

“То, что находится в ЦИК и подается от имени КПУ, является на молодежном сленге спамом и не соответствует реальным намерениям граждан Украины”, - подчеркнула Лукаш.